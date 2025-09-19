اقتحامات واعتقالات وتفجير منزل بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وشنت حملة اقتحامات واعتقالات تركزت في محافظتي نابلس ورام الله، فيما فجرت منزلا بقذائف أنيرجا.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، بعد دهم منازلهم في المدينة وأحيائها، وفي منطقة بلاطة البلدة شرقًا، وعرف منهم، الأسير المحرر حسان فتحي ناصر، محمد عمر عكوبة، ⁠الأسير المحرر المهندس بهاء تفاحةا والطالب في جامعة النجاح زيد السيد، و ⁠محمد رائد دويكات، وعبد الرحيم البوبلي.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سردا شمال المدينة، وحاصرت منزلًا، وأطلقت نحوه قذيفة أنيرجا، وسمع صوت انفجار عنيف وإطلاق رصاص.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله الريماوي من المنزل الذي جرت محاصرته.

وخلفت قوات الاحتلال دمارًا هائلًا في المنزل، بعد انسحابها.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025، أكثر من 11,100، من بينهم 53 أسيرة و400 طفل، و3.577 معتقلًا إداريًّا"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.