القيادي نعيم: لا مفاوضات في ظل توسيع الاحتلال عملياته العسكرية بغزة

فلسطين اليوم

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، باسم نعيم، مساء الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي كان يوهم الجميع بالانخراط في المفاوضات، للتغطية على جرائمه ومخططاته.

وأضاف نعيم، في لقاء تلفزيوني، أن عملية الاحتلال على مدينة غزة ستواجه بمقاومة شرسة من قبل المقاومة.

وأكد "ما يصيب شعبنا خلال العملية على مدينة غزة سيصيب الأسرى الإسرائيليين".

وشدد نعيم، على أنه لا يمكن الذهاب إلى مفاوضات في ظل توسيع الاحتلال لعملياته العسكرية في غزة.

وأردف "نؤكد على الموقف القطري بشأن عدم جدوى المفاوضات في ظل استمرار العدوان".

وأشار نعيم، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتبنى رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف القائمة على معتقدات دينية، موكدا أن "ما لم يحققه الاحتلال في المفاوضات لن يحققه بالتهديد والعمليات العسكرية على الأرض".