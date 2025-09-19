"المسلحة اليمنية": نفذنا 3 عمليات عسكرية ضد الاحتلال في يافا وبئر السبع وإيلات

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، ضد هدف عسكري إسرائيلي حساس في مدينة يافا.

وقالت القوات المسلحة، في بلاغ عسكري لها، مساء الخميس، إن العملية حققت هدفَها، وتسبَّبتْ في هُروبِ المستوطنين إلى الملاجئ، وإغلاق المجال الجويِّ في المطارات.

كما أشار البيان إلى تنفيذ عمليتين عسكريَّتين نوعيتين، استهدفتْ الأولى أهدافاً مختلفةً في منطقة أُمّ الرشراش بثلاث طائراتٍ مسيرة، والأخرى هدفًا حساساً في منطقة بئرِ السبع، وذلك بطائرة مسيرة.

وهددت القوات المسلحة بإبقاء منطقةَ أمّ الرشراش (إيلات) تحتَ دائرة الاستهداف لعملياتها، بشكلٍ متواصل.

ودعا بيان القوات اليمنية الدول والشعوب العربية والإسلامية، إلى تحمل المسؤولية، بعدما "أثبتتِ الوقائعُ والتطورات أنَّ هذا العدوَّ المجرمَ خطرٌ يتهددُ المنطقةَ دولًا وشعوبًا، ولا يقتصرُ خطرُه داخلَ جغرافيا فلسطينَ المحتلةِ".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنَّ اليمنَ ماضٍ في تطوير قدراتهِ العسكرية، لتعزيزِ موقفِهِ في هذهِ المعركةِ، وسيواصلُ إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.