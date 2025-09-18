حماس: الفيتو الأميركي ضوء أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع بغزة

فلسطين اليوم

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، باستخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.

وقالت حركة حماس في بيان، "إن استخدام الإدارة الأمريكية حق النقض (الفيتو)، يمثل تواطؤاً سافراً وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وضوءًا أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع، والهجوم الإجرامي المتوحّش على مدينة غزة" .

ودعت حركة حماس كل الدول والهيئات الدولية، إلى مواصلة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف عدوانه، ومنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية الموثّقة أمميّا، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ويطالب" إسرائيل" برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع.

وحصل المشروع على دعم 14 عضوا. وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة