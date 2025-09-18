مسيّرة يمنية تستهدف "إيلات" والاحتلال يغلق المجال الجوي

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن مسيّرة يمنية وقعت في فناء أحد فنادق "إيلات"، ما تسبب في أضرار للمبنى.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنّ مسيّرة يمنيّة ضربت فندق "نافيه" في "إيلات".

وأوردت وسائل إعلام عبرية أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار "رامون"، بُعيد وقت قليل من دويّ صفارات الإنذار في "إيلات".

كما شهدت "إيلات" انقطاعاً للتيار الكهربائي، جرّاء سقوط المسيّرة، وفقاً لوسائل الإعلام عبرية.