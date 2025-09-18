عودة الإنترنت والاتصالات إلى غزة وشمال القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، أن طواقمها تمكنت من استعادة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، بالرغم من خطورة الظروف الميدانية.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أعلنت أمس الأربعاء، انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة.

وتعمد الاحتلال، على مدار نحو عامين من حرب إبادته المتواصلة على قطاع غزة، قطع شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كلي ومتكرر ولأوقات طويلة.