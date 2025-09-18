الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات على جنوب لبنان، بعد نحو ساعة من إصداره إنذارات إخلاء للسكان.

وفي التفاصيل، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، كما قصفت بلدتي دبين وكفر تبنيت في جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ موجة هجمات على جنوب لبنان، زعم أنها أهداف عسكرية لحزب الله، وأكد أنه سيهاجم في المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في الشهابية وبرج قلاويه.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن سلاح الجو استهدف مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.