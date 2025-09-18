قيادة القسام: مصير أسرى الإسرائيليين مرتبط بخيارات حكومة الاحتلال

فلسطين اليوم

أكدت قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الخميس، أن أسرى الاحتلال موجودون داخل أحياء غزة، مشددة على أن مصيرهم مرتبط بخيارات الاحتلال.

وقالت قيادة القسام في بيان عسكري، أن سلطات الاحتلال لن تحصل على أي أسير حي أو ميت في حال استمرار عدوانها أو توسيع عملياتها.

وأكدت "قيادة القسام"، أن قطاع غزة لن يكون هدفًا سهلاً لجيش الاحتلال مشددة على استعدادها الكامل لمواجهته.

وأشارت القيادة إلى وجود مجاهدين استشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات الهندسية، وأن أي تقدم لقوات الاحتلال سيكون مكلفًا بالقتل والأسر.

وأوضحت أن الحرب القادمة ستكون استنزافية للعدو، وأن مجاهديها تلقوا تدريبات لوضع العبوات في مركبات الجيش، كما ستكون الجرافات الإسرائيلية من بين الأهداف الرئيسية، مما سيزيد من أعداد أسرى الاحتلال في يد المقاومة.