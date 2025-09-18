سرايا القدس تبارك عملية معبر الكرامة وتدعو إلى تصعيد العمل المقاوم

فلسطين اليوم

باركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، عملية معبر الكرامة الني أدت الى مقتل جنديين للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها "باسم شعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، نبارك العملية البطولية على معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين المحتلة، والتي نفذها نشميٌ من نشامى الأردن العزيز، وهي رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني المتصاعدة والممنهجة في غزة والضفة والقدس المحتلة" .

وأضافت "إن مصرع ضباط وجنود العدو الصهيوني اليوم على حدود الأردن وفي غزة ليست إلا دليلًا قاطعاً أنهم الغرباء المجرمون على هذه الأرض المباركة، وإلى زوال، وأن المقاومة خيار أمتنا" .

ودعت سرايا القدس "أبناء عروبتنا إلى تصعيد العمل المقاوم للجم الكيان الصهيوني على جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدسات الأمة" .

وقُتل جنديان إسرائيليان إثر عملية إطلاق نار وطعن وقعت ظهر اليوم الخميس عند معبر الكرامة (اللنبي)، الواقع على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.