مقتل جنديين للاحتلال في عملية إطلاق نار وطعن قرب معبر الكرامة

فلسطين اليوم

قتل جنديين إسرائيليين، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار قرب معبر الكرامة عند الحدود الأردنية

الفلسطينية.

وأفادت إذاعة "جيش" الاحتلال بأن منفذ عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة، ( المعروف عند الاحتلال بمعبر أللنبي) عند الحدود مع الأردن، جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر وطعناً".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن التحقيق الأولي يشير إلى أن المنفّذ اجتاز الجانب الأردني من معبر الكرامة وهو يقود شاحنة ، وفور دخول المنفّذ إلى" الجانب الإسرائيلي" من المعبر، إلى محطة البضائع بدأ بتنفيذ الهجوم.

وبحسب إذاعة الاحتلال فإن المنفذ أطلق النار باتجاه الأشخاص في المكان حتى قبل أن تصل شاحنته إلى منطقة التفتيش الاسرائيلي ، حيث نزل المنفّذ نزل من الشاحنة، وبدأ أولًا بإطلاق النار نحو الأشخاص في المكان. ثم قام المنفذ بطعنهم وأصابهم بجروح بالغة الخطورة، وبعد ذلك فقط وصل حارس أمن المعبر وقام بتحييد المنفّذ.

وأغلق جيش الاحتلال معبر الكرامة والجسر التجاري قرب أريحا وأعاد الشاحنات مع تواجد مكثف لآليات وجنود الاحتلال