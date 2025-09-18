3542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، إن 3542 شهيداً ارتقوا خلال 38 يوماً من العدوان البري على مدينة غزة، أي ما يعادل 93 شهيداً يومياً، في جريمة حرب موثقة وممنهجة.

ودان الإعلامي الحكومي استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة، مؤكداً أن 44% من عدد الشهداء منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة في مناطق يدَّعي الاحتلال أنها مناطق "إنسانية وآمنة".

وتوزع الشهداء جغرافياً 1984 شهيداً في محافظتي غزة والشمال بنسبة 56%، و1558 شهيداً في محافظتي وسط وجنوب القطاع بنسبة 44%.

وأكد "الإعلامي الحكومي" أن هذا التوزيع الجغرافي يبرهن أن الاحتلال استهدف بشكل مركز مدينة غزة والشمال بهدف إفراغها وتهجير سكانها قسراً، كما لم يستثنِ الوسطى والجنوب التي يزعم بأنها مناطق "إنسانية آمنة".

وشدد على أن الاحتلال يستهدف جميع سكان قطاع بشكل شامل ومتعمد وضد مناطق إيوائهم، ما يكشف عن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، من خلال القتل الجماعي والتدمير الواسع والتهجير القسري.

وجدد "الإعلامي الحكومي" مطالبته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.