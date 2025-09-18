138 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" بحماية الاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، ، بحماية من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 138 مستوطنًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب تأمين الحماية الكاملة والمُشددة لهم من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، من جهة "باب المغاربة" وتجولوا في باحاته؛ قبل الخروج من "باب السلسلة".

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين تلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، وأدّى بعضهم صلوات وطقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.