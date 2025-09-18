الصحة بغزة: 79 شهيدًا و228 مصابًا خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت79 شهيدًا و228 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليوم، إن حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 65,141 شهيدًا و165,925 إصابة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 12,590 شهيدًا و53,884 إصابة.

وأشار تقرير الصحة إلى أن ضمن شهداء لقمة العيش، وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 9 شهداء و33 إصابة، ليرتفع إجمالي العدد إلى 2,513 شهيدًا وأكثر من 18,414 إصابة.

وأكدت الوزارة، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.