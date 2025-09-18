الصحة العالمية: التوغل الإسرائيلي يدفع بالنزوح إلى مناطق غير صالحة للحياة

فلسطين اليوم

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن التوغل الإسرائيلي وأوامر الإخلاء شمال قطاع غزة تدفع بمزيد من العائلات إلى النزوح القسري نحو مناطق غير مهيّأة للعيش.

وأشار إلى أن الجرحى والأشخاص من ذوي الإعاقة غير قادرين على الانتقال إلى أماكن آمنة، ما يجعلهم عرضة لخطر الموت المباشر في ظل العمليات العسكرية المتواصلة في شمال القطاع.

وأكد أن المستشفيات في غزة باتت على وشك الانهيار، مشددًا على أن استمرار أعمال العنف يُعيق وصول الإمدادات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة إلى المناطق المتضررة.