سرايا القدس تستهدف آليات الاحتلال بطوباس

فلسطين اليوم

أعلنت كتيبة طوباس في سرايا القدس،اليوم الخميس، أن إحدى تشكيلاتها القتالية تمكنت من استهداف آليات الاحتلال العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص، في محور شارع الثغرة بطوباس، مساء أمس الأربعاء.

وأوضحت الكتيبة، في بلاغ تابعته " أنه عند الساعة 10:52 مساءً، وبعد استعادة الاتصال مع المقاتلين، أكدوا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال خلال العملية".

وشهدت طوباس مساء أمس اقتحامًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي تخللها إطلاق نار باتجاه آليات الاحتلال.