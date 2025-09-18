تظاهرة في باريس تطالب بوقف الإبادة بغزة

فلسطين اليوم

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، تظاهرة طالبت بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون المناصرون لفلسطين في ساحة الجمهورية الشهيرة في باريس، ورفعوا لافتات كتب عليها: "الجزائر انتصرت، ستنتصر فلسطين"، و"أنقذوا غزة، أوقفوا إسرائيل"، كما رددوا هتافات مثل "فلسطين للفلسطينيين" و"كلنا أطفال غزة".

وحمل المتظاهرون صور أطفال فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال في غزة.

وشارك في التظاهرة عدد من النواب الفرنسيين و"إسرائيليين"، مطالبين بإنهاء الإبادة والعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما دعوا حكوماتهم إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الإبادة في المنطقة.