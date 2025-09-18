الإبادة مستمرة بغزة لليوم الـ712... شهداء وتدمير مكثف للأبراج والمنازل

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 712، تزامنا مع توسيع عملياته البرية في مدينة غزة، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا، وسط النزوح والجوع.

ووفق مصادر في مستشفيات غزة، ارتقى 8 مواطنين في عدوان الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم.

وأفادت مستشفى العودة - النصيرات بأنها استقبلت 4 شهداء و10 جرحى جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم الخميس، استشهد مواطنون وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو خير محيط دوار أبو الروس في مخيم البريج وسط القطاع.

كما شنّ طيران الاحتلال الحربي، صباح اليوم، غارة جوية استهدفت مربعًا سكنيًا في حي الدرج بمدينة غزة. بينما يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية جنوب وشمال المدينة.

ولليوم الثاني على التوالي، يتواصل انقطاع الإنترنت والاتصالات عن مدينة غزة وشمال القطاع.

وأدى العدوان المتواصل على مدينة غزة، إلى نزوح قسري لأكثر من 40 ألف شخص خلال اليومين الماضيين، بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، الليلة الماضية، استشهاد 99 مواطنا في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 77 شهيدا في شمال القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال عدوانه ومجازره مخلفا 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.