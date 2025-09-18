كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

فلسطين اليوم

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس 18 سبتمبر/ أيلول 2025 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3.34 شيكل.

سعر صرف الدينار الأردني مقابل 4.71 شيكل.

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 3.94 شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل 0.069 شيكل.

وعالميًا، استقر الدولار في وقت مبكر من الخميس بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف ثم انتعاشه القوي في وقت يقيم فيه المتعاملون تداعيات خطاب مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أشار لمزيد من التيسير النقدي.

وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بربع نقطة أمس الأربعاء، كما كان متوقعا، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام.