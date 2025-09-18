تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الخميس

فلسطين اليوم

توقعت دائر الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن يكون هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة سيستمر خلال يومي الخميس والجمعة؛ قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى بداية من الأسبوع القادم وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وبحسب الأرصاد، يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وفي ساعات المساء والليل؛ يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق.

ويوم غد الجمعة، تُواصل درجات الحرارة بالانخفاض، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويكون الجو غائما جزئيا.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بداية الأسبوع القادم (يوم السبت)؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف.

ويوم الأحد، ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، بينما يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف.

وأشارت "الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ترتفع مُجددًا يومي الإثنين والثلاثاء، ويكون الجو حاراً نسبياً إلى حار. بينما يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، يوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.