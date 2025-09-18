الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة بالضفة والقدس ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم أسير محرر، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء قشمر، عقب اقتحام منزله في البلدة القديمة بـمدينة قلقيلية، شمالي الضفة المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عاصم ترابي، بعد مداهمة منزله في بلدة صرة، غربي مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مراد العجلوني، خلال اقتحام منزل عائلته في بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، خلال حملة اقتحامات واسعة للمنطقة.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدة بيت ريما شمالي غرب رام الله، والبلدة القديمة في كفر نعمة غربي المدينة، بالإضافة لقرية الناقورة شمال غربي نابلس، وبلدتي سعير وإذنا قضاء الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة بيت عوا، غربي مدينة الخليل.

كما شهدت قرية كفر ثلث، جنوب شرقي مدينة قلقيلية، اقتحاما واسعا من قوات الاحتلال، تخلله تحويل أحد منازل القرية لـ "ثكنة عسكرية" واعتقال قرابة الـ 50 مواطنًا والتنكيل بهم وإخضاعهم لـ "تحقيق ميداني"، تزامنًا مع مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.