حمد: الاحتلال يستهدف كل الأمة ولا مصداقية لأميركا

فلسطين اليوم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، غازي حمد، مساء الأربعاء، إنه مع الانفلات الإسرائيلي "لسنا وحدنا مستهدفين بل كل الأمة".

وأكد حمد في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة، أن استهداف الدوحة كان رسالة واضحة للجميع بأن كل مكان مستهدف أمام هذا الانفلات الجنوني والتعطش، مشيرا إلى أن الاحتلال قادر على قصف كل عاصمة عربية.

ولفت حمد، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتحدث عن تغيير وجه الشرق الأوسط، وهذا يتطلب موقفاً عربياً.

وأوضح أن كيان الاحتلال يريد فرض القاعدة التي قالها وزير الدفاع الأمريكي أن "السلام والأمن لا يأتيان إلا من خلال القوة"، أي من خلال البلطجة والمجازر وفرض الأمر الواقع.

وأضاف "ما يجري من همجية ودعم أميركي متواطئ مع الاحتلال في ارتكاب المجازر، يتطلب أن يكون هناك موقف عربي يتحمل المسؤولية، وليس مجرد الإدانة والاستنكار".

وأكد أن "تجربة الحركة مع الوسيط الأميركي مريرة ولم تكن لديه مصداقية بسبب التراجع عما يقترح".

وشدد حمد على أن حركة حماس تتعامل مع الأسرى وفق قيمها ورغم المجازر ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن من يضع الأسرى الإسرائيليين في خطر هو الاحتلال نفسه.

وبيّن أن سلطات الاحتلال ذاهبة إلى استمرار الحرب والتدمير والتهجير وارتكاب المجازر، والاستمرار في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وقال: "نحن لم نكن نستبعد أن يكون هناك عملية اقتحام لقطاع غزة وتدمير واسع، وكما نرى اليوم هناك ارتكاب واسع للمجازر، وقتل للمدنيين والأطفال، وتدمير للبيوت والأبراج السكنية".

وأشار إلى أن هناك مخططًا إسرائيليًا واضحًا للقضاء على كل معالم الحياة في قطاع غزة، ولم يعد أحد يحتاج إلى تحليل لمعرفة ما هي الأهداف الإسرائيلية، مشددًا على أنها أهداف دموية وحشية وليس لها حدود، تقتل وتدمر وتستغل كل فرصة من أجل ارتكاب المجازر.

وأكد حمد، أن التدخل العربي والإسلامي والدولي يحتاج إلى خطوات عملية؛ للجم هذا الجنون والغطرسة والبلطجة التي تجري في المنطقة بدون أي حسيب.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، قال حمد: "نحن لا نخشى تهديدات ترامب، ونتعامل مع الأسرى وفق قيمنا وأخلاقنا، وقد شهد العالم أن حركة حماس التزمت بالضوابط الشرعية رغم المجازر المرتكبة بحق شعبنا"، مؤكدًا أن "من يعرّض الرهائن للخطر هو الاحتلال، وليس المقاومة".