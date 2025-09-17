استشهاد الصحفي محمد الصوالحي باستهداف إسرائيلي بغزة

فلسطين اليوم

استشهد الصحفي الفلسطيني محمد علاء الصوالحي، مساء اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان، الصحفي الصوالحي، مصور قناة "القدس اليوم"، الذي ارتقى في مدينة غزة إثر استهداف مباشر من طائرات الاحتلال أثناء تأديته لواجبه الصحفي في تغطية جرائم العدوان الإسرائيلي.

وقالت النقابة "إن جريمة اغتيال الزميل الصوالحي تأتي استمرارا للعدوان الممنهج على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، في محاولة بائسة لإسكات صوت الحقيقة وطمس الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا"، مؤكدا أن هذا الاستهداف المتكرر يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

ونددت النقابة بالصمت الدولي المريب، والاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، مؤكدة أن استمرار هذا التخاذل يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه بحق الصحفيين والمدنيين.

وبارتقاء الزميل الصوالحي يرتفع عدد الصحفيين الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 252، في ظل استهداف مباشر للمنظومة الإعلامية الفلسطينية، وصمت مطبق على جرائم الاحتلال

