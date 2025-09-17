حماس: استهداف النازحين قرب "الشفاء" جريمة حرب مكتملة الأركان

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، إن استهداف جيش الاحتلال مدنيين قرب مستشفى الشفاء أثناء نزوحهم من مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 15 مواطنًا، يُعدّ "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضافت حركة حماس في بيان صحفي، أن هذه المجزرة تكشف "بشاعة الكيان الإسرائيلي الذي يلاحق المدنيين حتى في لحظات نزوحهم"، وتندرج في إطار ما وصفته بـ"نهج الإبادة الجماعية الذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني منذ نحو عامين، أمام مرأى ومسمع العالم".

وأشارت حماس إلى أن "هذه المجزرة، وما سبقها من جرائم يومية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تأتي بعد أقل من 24 ساعة على صدور تقرير أممي وثق ارتكاب الاحتلال لجريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، معتبرة ذلك "تحديًا سافرًا وازدراءً للمجتمع الدولي، واستخفافًا خطيرًا بالقوانين والمواثيق الدولية".

وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والجاد "لوقف هذه الجرائم"، داعية إلى "محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وارتكب جيش الاحتلال، مساء اليوم، مجزرة مروعة بحق عائلة نازحة على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 13 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين.