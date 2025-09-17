سرايا القدس: دمير آلية عسكرية للاحتلال وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن تفجير آلية عسكرية تابعة للاحتلال خلال توغل بري في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان مقتضب، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع (ثاقب - برميلية)، كانت قد زُرعت مسبقاً، مستهدفةً آلية عسكرية صهيونية خلال تقدمها في المنطقة.

وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تدمير الآلية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المجاهدين انسحبوا بسلام بعد تنفيذ المهمة.

وتُواصل سرايا القدس وكتائب القسام تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.