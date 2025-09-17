كتائب القسام تقصف تحشدات الاحتلال بخانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الأربعاء، قصفها تحشدات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور لها عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدونا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين من قصف تحشدات العدو قرب مفترق مرتجى جنوبي خانيونس، بعدد من الصواريخ من عيار 107 ملم.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة.