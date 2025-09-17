مجزرة دامية.. 13 شهيدًا باستهداف الاحتلال سيارة عائلة نازحة بغزة

فلسطين اليوم

استشهد 13 مواطنًا فلسطينيًّا، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة نازحة على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية كانت تقل أفراد العائلة أثناء محاولتهم النزوح جنوبًا، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

وتتعرض مدينة غزة لعدوان إسرائيلي عنيف ومتواصل أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين العزل.