137 ألف مستوطن يهاجرون من فلسطين المحتلة خلال عامين

فلسطين اليوم

كشف مكتب الإحصاء المركزي التابع لكيان الاحتلال عن هجرة أكثر من 137 ألف مستوطن من فلسطين المحتلة خلال العامين الماضيين، بنسبة تصل إلى ضعف أعداد الوافدين.

وأظهرت المعطيات أن أكثر من 82 ألف مستوطن هاجروا من "إسرائيل" العام الماضي، مقابل 31 ألف مغادر عادوا إليها.

وشهد عام 2023 هجرة 55 ألف مستوطن مقابل وصول 46 ألفاً، فيما كشف التقرير عن تراجع بنسبة 4 آلاف نسمة في أعداد العائدين إلى كيان الاحتلال خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 الذي سبقه.

وفقًا لمعطيات مكتب الإحصاء المركزي، فقد بلغ عدد سكان كيان الاحتلال عشية "رأس السنة العبرية" الجديدة أكثر من 10 ملايين نسمة.

وبلغت نسبة النمو السكاني في "السنة العبرية الماضية" 1.2% مقارنة بـ1.6% في السنة السابقة.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن 21.4% من إجمالي عدد سكان "إسرائيل"، هم من فلسطينيي الداخل المحتل، بينما تضم ما نسبته 78.6% من اليهود أو آخرين، أما عدد الأجانب قُدِّر العام الماضي بنحو 260 ألف نسمة.

ويُرجع المستوطنون أسباب الزيادة في الهجرة من "إسرائيل" إلى تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بعد أحداث عام 2023، والشعور بفقدان الأمان، والخوف من العزلة الدولية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية