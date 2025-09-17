98 شهيدًا و 385 مصابا خلال 24 ساعة بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 98 مواطنا وإصابة 385 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، إن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضحايا "لقمة العيش" بلغ 7 شهداء و87 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,504 شهداء وأكثر من 18,381 إصابة.

وبيّنت الوزارة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، و تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وسجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 432 حالة، من بينهم 146 طفلًا، ومنذ إعلان تصنيف المجاعة من قبل (IPC)، تم تسجيل 154 حالة وفاة، من بينهم 31 طفلًا.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65,062 شهيدًا و165,697 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 12,511 شهيدًا و53,656 إصابة.