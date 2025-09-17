أسعار العملات
"إعلام الأسرى" يحذر من تدهور الحالة الصحية للأسير بلال البرغوثي
حذر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، من تدهور الحالة الصحية الخطيرة للأسير المؤبد بلال البرغوثي، المحتجز في ظروف قاسية داخل سجن "جلبوع".
كما حمل "إعلام الأسرى"، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البرغوثي باعتبار ما يتعرض له جريمة قتل بطيء وتعذيب ممنهج.
وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذه والإفراج الفوري عنه، داعيا إلى تضامن شعبي واسع مع عائلته التي تعيش قلقًا شديدًا على مصيره.