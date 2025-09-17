الأورومتوسطي: "إسرائيل" تُدمر غزة بالعربات المفخخة

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال كثّف في الأيام الأخيرة من استخدام العربات المفخخة المحمّلة بأطنان من المتفجرات لتدمير الأحياء السكنية المركزية في مدينة غزة.

وأوضح "الأورومتوسطي" في بيان له، أن جيش الاحتلال يستخدم العربات المفخخة في إطار سعيه لتحقيق الهدف المعلن بتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها.

ووثق المرصد الحقوقي، تفجير جيش الاحتلال 10 عربات مجنزرة مفخخة (روبوتات) فجر اليوم الأربعاء بين المنازل السكنية في "شارع 8" جنوبي حي "تل الهوا" جنوب غربي مدينة غزة.

وأضاف أن الاحتلال فجّر 3 عربات أخرى على الأقل بين المنازل السكنية في شارع "النفق"، وعدة عربات في محيط "بركة الشيخ رضوان" شمالي مدينة غزة.

ونبه من أن جيش الاحتلال بات يستخدم "العربات المُفخخة" على مدار الساعة؛ بما يضاعف احتمالات سقوط الضحايا إلى جانب الدمار الهائل الذي تخلفه.

وأشار "الأورومتوسطي" إلى أن "الأثر الكارثي" للعربات المفخخة لا يقتصر على التدمير المادي الواسع للأحياء السكنية وما يخلفه من ركام وتشريد بل يتعداه إلى استخدام منهجي للإرهاب النفسي ضد المدنيين لدفعهم للنزوح.

وأكد أن كل عربة مفخخة كفيلة بتدمير نحو 20 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي بالغ؛ "وهو ما يعني، على المدى الزمني القريب، خسارة مئات آلاف الأشخاص لمنازلهم وأماكن إيوائهم وإجبارهم على النزوح".

واعتبر أن "تقاعس" المجتمع الدولي و"تواطؤ" بعض أطرافه وامتناع الدول ذات النفوذ والكيانات الأممية والدولية المعنيّة عن محاسبة "إسرائيل" على جرائمها مكّنها من المضي في جريمة تدمير مدينة غزة بصورة علنية.

ولفت النظر إلى أن سياسة المجتمع الدولي تلك "تُرسّخ سياسة الإفلات من العقاب، وتُضعف فاعلية منظومة القانون الدولي في حماية المدنيين".

وأكد المرصد الحقوقي أن المطلوب من جميع الدول تحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة.

ودعا الأورومتوسطي إلى اتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، وضمان امتثال "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.