الخارجية القطرية: عملية احتلال غزة امتداد لحرب الإبادة الجماعية

فلسطين اليوم

قالت الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء إن عملية احتلال غزة هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وحذرت الخارجية القطرية من سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تقويض فرص السلام في المنطقة من خلال خطط ممنهجة.

وأضافت أن الإبادة الجماعية بغزة وسياسة الاستيطان تتطلبان تضامنا دوليا لإجباره الاحتلال على الامتثال للقرارات الدولية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول "تبرير فشله" بعد الهجوم الجوي على الدوحة، مؤكدا أن "خرقه للقانون الدولي دون حساب لن يستمر".

و شدد على أن "القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة (الاثنين) مثلت رسالة واضحة مفادها أن الاعتداء على دولة قطر أمر مرفوض بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية بشكل عام".