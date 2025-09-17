الاحتلال ينسف منزلا في عيتا الشعب جنوب لبنان

فلسطين اليوم

نسفت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، منزلًا مُخلى عقب توغل بري محدود نفذته في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام؛ لبنانية رسمية، إن "قوة إسرائيلية مُعادية أقدمت فجر الأربعاء على نسف منزل غير مأهول في محيط منطقة الرندة عند أطراف بلدة عيتا الشعب".

وأشارت "الوكالة الوطنية" إلى أن مسيرة للاحتلال ألقت قنابل صوتية (في حادثتين منفصلتين) بالقرب من أحد المنازل المأهولة في بلدة عيتا الشعب، بينما ألقت قنابل مضيئة فوق سردا والوزاني.

كما نفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركزه المستحدث على تلة الحمامص باتجاه محيط المنطقة، بالتزامن مع تحليق لمسيرة على علو منخفض.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين أول 2024، بسلسلة اعتداءات يومية.