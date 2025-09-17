أسعار العملات
الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع الإنترنت بمدينة غزة وشمال القطاع
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت شركة "بالتل" في تصريح صحفي، إن هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر.
وأكدت أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.