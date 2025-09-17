سلطات الاحتلال تهدم 40 منزلا في قرية السر بالنقب

فلسطين اليوم

هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 40 منزلا في قرية السر إحدى القرى مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع في منطقة النقب.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والدخانية صوب الأهالي المحتجين، فيما اندلعت النار داخل العديد من المساكن بعد أن أقدم أصحابها على إحراقها ردا على وصول آليات وجرافات الاحتلال لهدمها، ما أدى إلى وقوع مواجهات واعتداءات على المواطنين.

ويواجه أهالي قرية السر موجة واسعة من هدم المنازل تهدد بتشريد عشرات العائلات، بعدما تسلّمت نحو 50 عائلة أوامر هدم فورية لمنازلها.

ويقطن في قرية السر نحو 1500 نسمة، ويؤكد السكان أن سلطات الاحتلال لا تقدم أي حلول بديلة، بل تواصل عمليات الهدم واقتلاع الأشجار لمنع عودة السكان إلى أراضيهم.

ؤخلال الأشهر الأخيرة، شهدية قرية السر عمليات هدم واسعة طالت أكثر من 60 منزلًا ومنشأة زراعية على ثلاث مراحل، ومن المتوقع أن يُهدم أكثر من 200 منزل خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذا لقرار صادر عن محكمة الاحتلال في بئر السبع يقضي بإخلاء القرية.