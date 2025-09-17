الاحتلال يتعمد إفشال محاولات إدخال الوقود لمستشفيات غزة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يفشل، وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن الاحتلال يصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.

وشددت على أن منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

وأضافت أن الأزمة تهدد بتوقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الاكسجين المركزية وسيارات الاسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال ايام فقط.

وحذرت الصحة من أن توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة .

وناشدت وزارة الصحة كل الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة .