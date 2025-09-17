الصحة بغزة : الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي وشرد المرضى

فلسطين اليوم

دانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، جريمة استهداف الاحتلال لمستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاستهداف تم للطوابق العلوية للمستشفى وعلى 3 مرات متتابعة يفصل بينها بضع دقائق، معتبرة أن هذا الاستهداف يؤكد من جديد على سياسة الاحتلال الممنهجة بضرب واخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل.

وأشارت إلى أن مستشفى الرنتيسي التخصصي الوحيد في قطاع غزة حيث يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى وتخصصات أخرى كأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.

وأضافت أن هناك 80 مريضا في المستشفى يتلقون العلاج ضمن تخصصات مختلفة إضافة الى 4 حالات عناية الأطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة .

وأكدت أن 40 حالة غادرت المستشفى نتيجة القصف بحثا عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم ، فيما تبقى 40 مريضا مع مرافقيهم و12 حالة عناية مركزة ، و 30 من طاقم المستشفى .

وطالبت وزارة الصحة كل الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة .