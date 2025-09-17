99 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 711، تزامنا مع توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا، وسط النزوح والجوع.

واستقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال اليوم عشرات الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي، حيث بلغ الإجمالي 99 شهيدًا، توزعوا على الشكل التالي: مستشفى الشفاء 48، مستشفى المعمداني 20، مستشفى القدس 6، مستشفى العودة 3، مستسفى السرايا 3، مستشفى الأقصى 1، ومستشفى ناصر 18.

واستشهد 13 مواطنًا فلسطينيًّا، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة نازحة على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة.

كما ارتقى الصحفي الفلسطيني محمد علاء الصوالحي، مساء اليوم، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ، إن غارة إسرائيلية قرب المستشفى المعمداني بمدينة غزة أسفرت عن شهيدين وعدد من المصابين.

كما أكد مصدر في الإسعاف والطوارىء بوصول 8 شهداء وعدد من المفقودين في غارة إسرائيلية على جراء قصف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأُبلغ عن شهداء وإصابات بقصف الاحتلال في منطقة السطر الغربي بخان يونس، جنوبي القطاع.

وانتشل الدفاع المدني برفح، شهيدا برصاص الاحتلال قرب شارع الطينة، ونقله إلى مجمع ناصر الطب

وأفادت مصادر محلية، بانتشال 5 شهداء وأكثر من 60 إصابة بينهم 20 بحالة الخطر جراء إطلاق نار من الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية على طالبي المساعدات الأمريكية في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح؟

وأكد مستشفى العودة، استقبال 6 شهداء و21 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة إلى جانب استهدافات أخرى وسط القطاع.

كما وصل شهداء وإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد استهداف منزل من طيران الاستطلاع قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ.

وفجرت قوات الاحتلال مدرعات مفخخة بين المنازل، بمحيط شارع 8 جنوب مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال محيط مزرعة الصحابة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال برج 8 من أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بارتقاء شهيدين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء غارة من طيران الاحتلال المروحي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستشهد، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال شقة سكنية في برج الظافر محيط التربية والتعليم في تل الهوى بمدينة غزة.