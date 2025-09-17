تعرف على طقس فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وعن هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.