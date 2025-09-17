يهودا غليك يدعو لاقتحام واسع للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أعلن الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك تنظيم اقتحام واسع للمسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، لتأبين الصحفي الأميركي تشارلي كيرك، المعروف بمواقفه المؤيدة للاحتلال ودعمه العلني للإبادة في غزة.

ودعا المتطرف غليك ما أسماهم "أصدقاء إسرائيل من مختلف الأديان" إلى الانضمام إليه، مؤكداً عزمه جلب مجموعات من اليهود والمسيحيين الداعمين لفكرة "إقامة الهيكل" للمشاركة في الانتهاك الجماعي لحرمة المسجد.

هذا الإعلان يأتي في سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ومحاولات فرض وقائع جديدة على حساب الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

ونشرت منصات تابعة لجماعات يهودية متطرفة دعوات تحريضية للحشد والمشاركة في هذا الاقتحام.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية الشعبية والرسمية إلى الحشد والرباط في الأقصى، رفضاً لهذه المخططات الاستفزازية، وتأكيداً على التمسك بحق المسلمين الحصري في المسجد، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من عقيدة الأمة وموروثها الديني والتاريخي.