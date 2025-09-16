108 شهداء في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 108 مواطن في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

واستشهد ٣ مواطنين وأصيب عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واعلنت مصادر محلية، استشهاد الشاب عبد العزيز محمد الرنتيسي حفيد القيادي في حركة حماس الشهيد عبد العزيز الرنتيسي والذي اغتالته "إسرائيل" عام ٢٠٠٤.

وارتقى 5 شهداء بينهم أطفال ومصابون جراء قصف مركبة تقل نازحين قرب مفترق أنصار غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بوجود عدد كبير من الشهداء في الطرقات بمحيط شارع 8 جنوبي مدينة غزة جراء عمليات القصف والنسف الإسرائيلية المستمرة منذ يومين وطواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول للمنطقة.

ووصل مساء اليوم ٧ اصابات لمستشفى السرايا الميداني جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية بحي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 وصل إلى 64,964 شهيـدًا و 165,312 إصابة.

فيما سجّلت وزارة الصحة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 425 شهيدًا، من بينهم 145 طفلًا.