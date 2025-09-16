القوات المسلحة اليمنية: ضربنا مطار "رامون" وهدفاً للاحتلال في يافا

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذها عمليتين عسكريتين ضدّ الاحتلال، وذلك رداً على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير في غزة ورداً على العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقال المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان " وجّهت القوة الصاروخية ضربةً ضد هدفٍ إسرائيلي حسّاس في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وفي عملية أخرى، استهدف سلاح الجو المسيّر مطار "رامون" الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة. وأشار البيان إلى أنّ العمليتين حقّقتا أهدافهما بنجاح.

وفي وقتٍ سابق، أعلن "جيش" الاحتلال رصده إطلاق صاروخ من اليمن، وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ جناح صهيون" الخاصة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اضطرت للهبوط بشكل فوري في أعقاب ذلك.