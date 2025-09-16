حماس: الاحتلال يروج لادعاءات كاذبة لتبرير جرائمه بغزة

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن الادعاءات التي يروج لها المتحدث باسم جيش الاحتلال بشأن استخدام المقاومة للأبراج السكنية في مدينة غزة لأغراض عسكرية، ليست سوى أكاذيب مكشوفة، يسوقها لتبرير جرائمه وتغطية تدميره لمدينة غزة، كما دمّر من قبل مدن رفح وخانيونس وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن اتهامات الاحتلال للحركة باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية ومنعهم من الخروج من مدينة غزة، فهي محاولات تضليل مفضوحة تعبّر عن استخفاف هذا الكيان بالرأي العام العالمي، وعن إصراره على الاستمرار في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء، ودفعهم قسراً إلى النزوح بهدف تهجيرهم من قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، إن "كل الأكاذيب والادعاءات التي يروّجها ناطقو الاحتلال وقادته، لن تغيّر من حقيقة هذا الكيان وجيشه التي باتت جلية أمام العالم أجمع، ولا من تعطّشه السادي لدماء المدنيين والأطفال الأبرياء، كما وثّقته تقارير الأمم المتحدة وشهادات المؤسسات الدولية. وإنّ تجارب التاريخ تؤكد أن هذه الجرائم الوحشية لن تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن".