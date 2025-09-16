الأردن يدين توسيع العدوان على مدينة غزة

فلسطين اليوم

دان الأردن، اليوم الثلاثاء، توسيع جيش الاحتلال العدوان البري على مدينة غزة، وتكثيف قصفه واعتداءاته على القطاع، محذرًا من عواقب ذلك.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان إن الهجوم على مدينة غزة"خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضافت أنه "امتداد للجرائم والاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة للمدنيين والمستشفيات والصحفيين والطواقم الطبية والأعيان المدنية في القطاع، واستخدامها الحصار والتجويع سلاحين للتهجير".

وحذرت الخارجية الأردنية من "مغبة وعواقب توسيع العملية البرية على غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، التي تدفع المنطقة إلى مزيد من دوامات العنف والصراع، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، ووقف تصعيدها الخطير في المنطقة".

كما طالبت بـ"ضرورة تضافر الجهود الدولية لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها".