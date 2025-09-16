رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، وسط فلسطين المحتلة، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو هدف للاحتلال الإسرائيلي.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد أقل من ثلاث ساعات على غارات إسرائيلية استهدف ميناء الحديدة في اليمن.

وأعلنت الجبهة الداخلية لكيان الاحتلال، أن صفارات الإنذار دوّت في "تل أبيب" الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها، وصولًا إلى القدس المحتلة.

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر عبرية أن طائرة نتنياهو هبطت اضطراريًا بعد إقلاعها بدقائق بفعل الصاروخ اليمني.

وأظهرت مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، تعليق الرحلات في مطار اللد، نتيجة إطلاق الصاروخ من اليمن.

وزعم جيش الاحتلال أنه تمكن من اعتراض الصاروخ.