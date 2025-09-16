ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة حي الدرج إلى 20 شهيداً

فلسطين اليوم

ارتفعت ظهر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجراً في حي الدرج بمدينة غزة إلى 20 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال استهدفت تجمعًا سكنيًا مكتظًا بالسكان في حي الدرج، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الضحايا، وما زالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات بالغة في انتشال العالقين تحت الركام، نتيجة القصف العنيف والمتواصل الذي يطال مناطق عدة في قطاع غزة.

وبحسب المصادر الطبية، ارتقى 5 مواطنين بقصف الاحتلال محيط شارع اللبابيدي غرب المدينة، فيما شن الاحتلال غارة قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وما زالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن منذ أيام غارات عنيفة على مدينة غزة، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في القطاع.