استشهاد شابين برصاص الاحتلال في قلقيلية واحتجاز جثمانيهما

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، استشهاد شابين في قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة، باستشهاد الشابين وسيم خليل موسى أبو علي (41 عاما)، خالد نمر سويلم حسان (34 عاما) برصاص الاحتلال فجر اليوم في قلقيلية، واحتجز جثمانيهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" لاحقت الشبان، واطلقت الرصاص الحي صوبهم بمنطقة برهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، وقامت باعتقالهما، إلى أن أعلن استشهادهما قبل قليل.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال تحتجز جثماني الشهيدين.