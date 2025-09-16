بلدية غزة تحذّر: موسم الأمطار ينذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة

فلسطين اليوم

حذّرت بلدية غزة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، من خطورة اقتراب موسم الأمطار في ظل الظروف الكارثية التي تعيشها المدينة جراء حرب الإبادة المستمرة، مؤكدة أن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمنشآت المدنية، إلى جانب تكدس النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع، ينذر بأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن توقف مشاريع إعادة تأهيل المرافق المدمرة وعدم تزويدها بالوقود والآليات والمعدات الطارئة، يضاعف المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن برك تجميع مياه الأمطار امتلأت بمياه الصرف الصحي بعد تعطل محطات الضخ إثر الاجتياح البري الأخير، الأمر الذي يعقد من إمكانية التعامل مع أي تدفق جديد للأمطار.

وأضافت أن غياب الإمكانيات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء يهدد بغرق المناطق المنخفضة المحيطة ببرك الأمطار، إلى جانب طفح شبكات الصرف الصحي، وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة بشكل واسع.

وناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، والعمل على وقف حرب الإبادة، وتوفير الاحتياجات الطارئة التي تمكّنها من الحد من تفاقم الكارثة ودرء المخاطر عن حياة المدنيين.