الصحة: ازدحام شديد في أقسام الطواريء فيما تبقى من مستشفيات عاملة بغزة

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، حدوث ازدحام شديد في أقسام الطواريء فيما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة .

وأوضحت الوزارة، أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة .

وشددت على أن العجز الشديد في وحدات الدم ومكوناته يفاقم خطورة التدخلات الطارئة للجرحى .

وكثف الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، من قصفه وغاراته على مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات متواصلة على المدينة، تكاد لا تتوقف، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وإطلاق النيران والقنابل من المسيّرات.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 38 مواطنا برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم.