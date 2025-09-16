3 شهداء في مراكز المساعدات قرب نتساريم وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين عرف منهم محمد عادل النباهين (20 عامًا) قرب مركز مساعدات نتساريم وسط قطاع غزة.

وباستشهاد الثلاثة ترتفع حصيلة الشهداء برصاص وقصف قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم إلى 41.