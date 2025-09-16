أمريكا: قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة

فلسطين اليوم

حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بأن حركة «حماس» أمامها «مهلة قصيرة جداً» لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار تسلّم إثره سلاحها وتتعهد بأن لا تشكل تهديداً لإسرائيل، فيما تكثف إسرائيل قصفها على مدينة غزة.

وقال روبيو لصحافيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجهيركياً إلى قطر «بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة). لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جداً للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياماً، أو بضعة أسابيع».

وأضاف «خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تقول فيها حماس سنسلّم السلاح، ولن نشكل تهديداً بعد الآن»، وتابع «عندما تتعامل في بعض الأحيان مع مجموعة من الهمجيين مثل حماس، لا يكون ذلك ممكناً، لكننا نأمل بأن يحدث ذلك».

كذلك، اعتبر روبيو أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة، رغم العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة من «حماس» في الدوحة قبل أسبوع.

وقال «من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر».

والتقى روبيو أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس حيث أعرب عن دعمه للعدوان الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة.